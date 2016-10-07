Промес забил первый мяч за сборную Голландии в игре с Белоруссией

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии. Форвард сумел отправить мяч в сетку на 15-й минуте после серии рикошетов в штрафной гостевой команды. После гола Промес побежал отметить это событие с оставшимся в запасе полузащитником Мемфисом Депаем.

Отметим, что этот мяч стал первым для 24-летнего футболиста в майке национальной команды. Свой дебют в составе голландской сборной Промес совершил в марте 2014 года.

Трансляция матча Голландия – Белоруссия