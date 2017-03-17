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Промес вызван в сборную Голландии

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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд огласил окончательный состав команды на матчи с Болгарией и Италией. В список попал нападающий "Спартака" Квинси Промес.

Состав сборной Голландии:

вратари – Яспер Силлессен ("Барселона"), Мишель Ворм ("Тоттенхэм"), Йерун Зут (ПСВ);

защитники – Джоэл Велтман, Кенни Тете, Ник Виргевер (все – "Аякс"), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"), Бруно Мартинс Инди ("Сток Сити"), Рик Карсдорп ("Фейеноорд"), Стефан де Фрай, Уэсли Худт (оба – "Лацио");

полузащитники – Кевин Стротман ("Рома"), Джорджиньо Вайналдум ("Ливерпуль"), Дэви Классен, Маттейс де Лигт (оба – "Аякс"), Джеремейн Ленс ("Фенербахче"), Мемфис Депай ("Лион"), Арьен Роббен ("Бавария"), Дэйви Преппер (ПСВ), Йенс Торнстра, Тонни Вильяена, Стивен Бергейс (все – "Фейеноорд"), Весли Снайдер ("Галатасарай");

нападающие – Квинси Промес ("СПАРТАК"), Бас Дост ("Спортинг" Л), Винсент Янссен ("Тоттенхэм").

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Материалы REN-TV

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