Промес вызван в сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд огласил окончательный состав команды на матчи с Болгарией и Италией. В список попал нападающий "Спартака" Квинси Промес.
Состав сборной Голландии:
вратари – Яспер Силлессен ("Барселона"), Мишель Ворм ("Тоттенхэм"), Йерун Зут (ПСВ);
защитники – Джоэл Велтман, Кенни Тете, Ник Виргевер (все – "Аякс"), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"), Бруно Мартинс Инди ("Сток Сити"), Рик Карсдорп ("Фейеноорд"), Стефан де Фрай, Уэсли Худт (оба – "Лацио");
полузащитники – Кевин Стротман ("Рома"), Джорджиньо Вайналдум ("Ливерпуль"), Дэви Классен, Маттейс де Лигт (оба – "Аякс"), Джеремейн Ленс ("Фенербахче"), Мемфис Депай ("Лион"), Арьен Роббен ("Бавария"), Дэйви Преппер (ПСВ), Йенс Торнстра, Тонни Вильяена, Стивен Бергейс (все – "Фейеноорд"), Весли Снайдер ("Галатасарай");
нападающие – Квинси Промес ("СПАРТАК"), Бас Дост ("Спортинг" Л), Винсент Янссен ("Тоттенхэм").