20:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Промес включен в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Белоруссией и Францией

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес включен в предварительный состав сборной Голландии на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Белоруссией и Францией, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно. Окончательный состав будет определен 30 сентября.

Полностью предварительная заявка сборной Голландии выглядит следующим образом: вратариЙерун Зут (ПСВ), Мартен Стекеленбург ("Эвертон", Англия), Мишел Форм ("Тоттенхэм", Англия), Яспер Силлессен ("Барселона", Испания); защитникиДейли Блинд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Джеффри Брума ("Вольфсбург", Германия), Вирджил ван Дайк ("Саутгемптон", Англия), Рик Карсдорп ("Фейеноорд"), Теренс Конголо ("Фейеноорд"), Кенни Тете ("Аякс"), Йоэл Фелтман ("Аякс"), Рон Флар (АЗ), Стефан де Фрай ("Лацио", Италия), Йетро Виллемс (ПСВ); полузащитникКевин Стротман ("Рома", Италия), Йорди Класи ("Саутгемптон", Англия), Йоррит Хендрикс (ПСВ), Дэви Классен ("Аякс"), Квинси Промес ("СПАРТАК", Россия), Барт Рамселар (ПСВ), Весли Снайдер ("Галатасарай", Турция), Жоржиньо Вайналдум ("Ливерпуль", Англия), Вурнон Анита ("Ньюкасл", Англия), Дэви Преппер (ПСВ); нападающие – Стивен Бергейс ("Фейеноорд"), Бас Дост ("Спортинг", Португалия), Винсент Янссен ("Тоттенхэм", Англия), Люк де Йонг (ПСВ), Лусиано Нарсинг (ПСВ).

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