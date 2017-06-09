Промес помог Голландии разгромить Люксембург, Швеция вырвала победу у Франции

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Голландии разгромила Люксембург – 5:0. Один из голов записал на свой счет нападающий "Спартака" Квинси Промес. Этот мяч стал для него четвертым за национальную команду.
В другом поединке Швеция дома вырвала победу у Франции (2:1). Решающий мяч был забит Олой Тойвоненом со своей половины поля в добавленное время после грубейшей ошибки Юго Ллориса. В стартовом составе хозяев вышел защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, его одноклубник Виктор Классон появился на замену во втором тайме.
Белоруссия на своем поле одолела Болгарию (2:1). С первых минут на поле у болгар вышли защитник "Амкара" Петар Занев и хавбек "Спартака" Ивелин Попов. Георгий Миланов из ЦСКА вышел на замену после перерыва.
После сегодняшнего успеха сборная Голландии поднялась на третье место в группе А, обойдя Болгарию. Швеция вышла в лидеры, потеснив с первого места Францию. От обеих сборных команду Дика Адвоката отделяют три очка. Белоруссия одержала первую победу в отборе и осталась на пятой строчке.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа А
Голландия – Люксембург – 5:0 (2:0)
Голы: Роббен, 21 (1:0). Снайдер, 34 (2:0). Вайналдум, 62 (3:0). Промес, 70 (4:0). Янссен, 84 - с пенальти (5:0).
Голландия: Силлессен, Блинд, де Фрай, Фелтман, Худт, Снайдер (Аке, 82), Вайналдум, Стротман, Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.
Люксембург: Шон, Малгет, Шано (Дельгадо, 25), Махмутович, Янс, Мартинс, С.Тилл, В.Тилл (Герсон, 54), Бенси, Тюрпель, Родригеш (Бонерт, 85).
Предупреждения: Янс, 16. В.Тилл, 51. Малгет, 55. де Фрай, 78. Мартинс, 90.
Судья: Франковски (Польша)
9 июня. Роттердам. Стадион "Де Кюйп".
Белоруссия – Болгария – 2:1 (1:0)
Голы: Сиваков, 33 - с пенальти (1:0). Савицкий, 80 (2:0). Костадинов, 90+1 (2:1).
Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Политевич, Матвейчик, Алисейко, Драгун, Баланович, Маевский (Гордейчук, 89), Савицкий (Скавыш, 82), Лаптев (Быков, 74).
Болгария: Михайлов, Занев, С.Попов, Божиков, Чорбаджийски, И.Попов (Чочев, 64), Манолев (Миланов, 81), Тонев, Дяков, Костадинов, Делев (Галабинов, 54).
Предупреждения: Чорбаджийски, 32. Дяков, 44. Алисейко, 51. Филипенко, 73. Быков, 90+3.
Судья: Юг (Словения).
9 июня. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Швеция – Франция – 2:1 (1:1)
Голы: Жиру, 37 (0:1). Дурмаз, 43 (1:1). Тойвонен, 90+3 (2:1).
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Дурмаз (Классон, 76), Юханссон, Экдаль (Себ.Ларссон, 77), Форсберг, Берг (Гвидетти, 89), Тойвонен.
Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Менди, Сиссоко, Матюиди, Погба, Гризманн (Мбаппе, 75), Пайет (Лемар, 76), Жиру.
Предупреждение: Погба, 65.
Судья: Аткинсон (Англия).
9 июня. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".
Дополнительная информация
- Амкар
- ЦСКА (футбол)
- Дик Адвокат
- Спартак (футбол)
- Ула Тойвонен
- Краснодар
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Болгарии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Люксембурга
- Юго Ллорис
- Ивелин Попов
- Георгий Миланов
- Квинси Промес
- Андреас Гранквист
- Петар Занев
- Виктор Классон
Юный Люцифер
Очень плохой мальчик И забил четвертый
00:16
Очень плохой мальчик
У французов состав странный.Где Юмтити из Барсы?Где Бензема?
00:15
Очень плохой мальчик
А Промес всего лишь на заменку вышел при счете 3-0
00:10
Slim Taller
Белорусы забили самый красивый гол дня,который второй.
23:53 9 июня
serenky25
Ну вот. А вы все Игорька хаяте.
23:46 9 июня
Slim Taller
С центра поля шикарный гол:)
23:46 9 июня
Thomas_Boy_
Суперпобеда Швеции.) Льорис, конечно, чуд-юдо. А главное, ушел из сборной павлин и пришли победы. Даже такие, местами нелепые.
23:45 9 июня