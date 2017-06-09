Промес помог Голландии разгромить Люксембург, Швеция вырвала победу у Франции

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Голландии разгромила Люксембург – 5:0. Один из голов записал на свой счет нападающий "Спартака" Квинси Промес. Этот мяч стал для него четвертым за национальную команду.

В другом поединке Швеция дома вырвала победу у Франции (2:1). Решающий мяч был забит Олой Тойвоненом со своей половины поля в добавленное время после грубейшей ошибки Юго Ллориса. В стартовом составе хозяев вышел защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, его одноклубник Виктор Классон появился на замену во втором тайме.

Белоруссия на своем поле одолела Болгарию (2:1). С первых минут на поле у болгар вышли защитник "Амкара" Петар Занев и хавбек "Спартака" Ивелин Попов. Георгий Миланов из ЦСКА вышел на замену после перерыва.

После сегодняшнего успеха сборная Голландии поднялась на третье место в группе А, обойдя Болгарию. Швеция вышла в лидеры, потеснив с первого места Францию. От обеих сборных команду Дика Адвоката отделяют три очка. Белоруссия одержала первую победу в отборе и осталась на пятой строчке.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Голландия – Люксембург – 5:0 (2:0)

Голы: Роббен, 21 (1:0). Снайдер, 34 (2:0). Вайналдум, 62 (3:0). Промес, 70 (4:0). Янссен, 84 - с пенальти (5:0).

Голландия: Силлессен, Блинд, де Фрай, Фелтман, Худт, Снайдер (Аке, 82), Вайналдум, Стротман, Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.

Люксембург: Шон, Малгет, Шано (Дельгадо, 25), Махмутович, Янс, Мартинс, С.Тилл, В.Тилл (Герсон, 54), Бенси, Тюрпель, Родригеш (Бонерт, 85).

Предупреждения: Янс, 16. В.Тилл, 51. Малгет, 55. де Фрай, 78. Мартинс, 90.

Судья: Франковски (Польша)

9 июня. Роттердам. Стадион "Де Кюйп".

Белоруссия – Болгария – 2:1 (1:0)

Голы: Сиваков, 33 - с пенальти (1:0). Савицкий, 80 (2:0). Костадинов, 90+1 (2:1).

Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Политевич, Матвейчик, Алисейко, Драгун, Баланович, Маевский (Гордейчук, 89), Савицкий (Скавыш, 82), Лаптев (Быков, 74).

Болгария: Михайлов, Занев, С.Попов, Божиков, Чорбаджийски, И.Попов (Чочев, 64), Манолев (Миланов, 81), Тонев, Дяков, Костадинов, Делев (Галабинов, 54).

Предупреждения: Чорбаджийски, 32. Дяков, 44. Алисейко, 51. Филипенко, 73. Быков, 90+3.

Судья: Юг (Словения).

9 июня. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Швеция – Франция – 2:1 (1:1)

Голы: Жиру, 37 (0:1). Дурмаз, 43 (1:1). Тойвонен, 90+3 (2:1).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Дурмаз (Классон, 76), Юханссон, Экдаль (Себ.Ларссон, 77), Форсберг, Берг (Гвидетти, 89), Тойвонен.

Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Менди, Сиссоко, Матюиди, Погба, Гризманн (Мбаппе, 75), Пайет (Лемар, 76), Жиру.

Предупреждение: Погба, 65.

Судья: Аткинсон (Англия).

9 июня. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Франция