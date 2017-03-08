Промес получил вызов в сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд назвал предварительную заявку команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии, который состоится 25 марта, а также товарищескую встречу с Италией (28 марта). В состав команды попал нападающий "Спартака" Квинси Промес. Всего в заявке 27 игроков:

вратари: Йерун Зут (ПСВ), Тим Крул (АЗ), Мишель Ворм ("Тоттенхэм", Англия), Яспер Силлессен ("Барселона", Испания);

защитники: Дэйли Блинд ("МЮ", Англия), Уэсли Худт ("Лацио", Италия), Бруно Мартинс Инди ("Стоук Сити", Англия), Стефан де Врей ("Лацио", Италия), Джоэл Велтман ("Аякс"), Рик Карсдорп ("Фейеноорд");

полузащитники: Винсент Янссен ("Тоттенхэм", Англия), Люк де Йонг, Дэви Проппер, Барт Рамселар (все - ПСВ), Дэви Классен ("Аякс"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия), Мартен де Рун ("Мидлсбро", Англия), Лерой Фер ("Суонси", Англия), Кевин Строотман ("Рома", Италия), Йенс Тоорнстра, Тонни Вильяена (оба - "Фейеноорд");

нападающие: Квинси Промес ("Спартак", Россия), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Бас Дост ("Спортинг", Португалия), Джермейн Ленс ("Фенербахче", Турция), Арьен Роббен ("Бавария", Германия), Стивен Бергхаис ("Фейеноорд").