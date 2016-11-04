Промес исключен из числа вызванных в сборную Голландии

Нападающий "Спартака" Квинси Промес не примет участия в матчах сборной Голландии против Бельгии и Люксембурга, сообщает официальный твиттер "оранжевых". Изначально футболист был вызван в национальную команду, но теперь исключен из списка приглашенных из-за травмы лодыжки.

Напомним, Промес повредил ногу в игре против сборной Франции 10 октября, но успел восстановиться к дерби с ЦСКА в минувшую субботу (3:1). Ранее наставник голландцев Данни Блинд выражал опасение, что повреждение не позволит футболисту сыграть за сборную.

С Бельгией "оранжевые" проведут товарищеский матч 9 ноября, а с Люксембургом - отборочную игру чемпионата мира-2018 13 ноября.

Накануне "СЭ" сообщал, что Промес не вылетел со "Спартаком" на гостевой матч 13-го тура премьер-лиги с "Томью". При этом невключение 24-летнего игрока в заявку не связано с рецидивом травмы, а продиктовано желанием клуба поберечь футболиста.