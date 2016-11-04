Промес исключен из числа вызванных в сборную Голландии

Нападающий "Спартака" Квинси Промес не примет участия в матчах сборной Голландии против Бельгии и Люксембурга, сообщает официальный твиттер "оранжевых". Изначально футболист был вызван в национальную команду, но теперь исключен из списка приглашенных из-за травмы лодыжки.
Напомним, Промес повредил ногу в игре против сборной Франции 10 октября, но успел восстановиться к дерби с ЦСКА в минувшую субботу (3:1). Ранее наставник голландцев Данни Блинд выражал опасение, что повреждение не позволит футболисту сыграть за сборную.
С Бельгией "оранжевые" проведут товарищеский матч 9 ноября, а с Люксембургом - отборочную игру чемпионата мира-2018 13 ноября.
Накануне "СЭ" сообщал, что Промес не вылетел со "Спартаком" на гостевой матч 13-го тура премьер-лиги с "Томью". При этом невключение 24-летнего игрока в заявку не связано с рецидивом травмы, а продиктовано желанием клуба поберечь футболиста.
П_о_в_а_р
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) вот так и заканчивают со сборной. теперь только бабло и середняк второсортной лиги... -------------------------- Ты знаешь, вот очень смешно. Вот прям очень. Правда.
00:22
zenit08
Для Спартака это очень хорошо. Будет время подлечиться. UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) == Понимаю, что на ваш бред не нужно реагировать, но середняк-то на первом месте и давеча укатал чемпиона.
00:19
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вот так и заканчивают со сборной. теперь только бабло и середняк второсортной лиги...
00:14