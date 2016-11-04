23:46 4 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Промес исключен из числа вызванных в сборную Голландии

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес не примет участия в матчах сборной Голландии против Бельгии и Люксембурга, сообщает официальный твиттер "оранжевых". Изначально футболист был вызван в национальную команду, но теперь исключен из списка приглашенных из-за травмы лодыжки.

 
Квинси ПРОМЕС (справа, против Сергея ИГНАШЕВИЧА) в дерби с ЦСКА был заменен на 90+6-й минуте."Спартак" решил поберечь Промеса

Напомним, Промес повредил ногу в игре против сборной Франции 10 октября, но успел восстановиться к дерби с ЦСКА в минувшую субботу (3:1). Ранее наставник голландцев Данни Блинд выражал опасение, что повреждение не позволит футболисту сыграть за сборную.

С Бельгией "оранжевые" проведут товарищеский матч 9 ноября, а с Люксембургом - отборочную игру чемпионата мира-2018 13 ноября.

Накануне "СЭ" сообщал, что Промес не вылетел со "Спартаком" на гостевой матч 13-го тура премьер-лиги с "Томью". При этом невключение 24-летнего игрока в заявку не связано с рецидивом травмы, а продиктовано желанием клуба поберечь футболиста

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) вот так и заканчивают со сборной. теперь только бабло и середняк второсортной лиги... -------------------------- Ты знаешь, вот очень смешно. Вот прям очень. Правда.

00:22

zenit08

Для Спартака это очень хорошо. Будет время подлечиться. UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) == Понимаю, что на ваш бред не нужно реагировать, но середняк-то на первом месте и давеча укатал чемпиона.

00:19

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вот так и заканчивают со сборной. теперь только бабло и середняк второсортной лиги...

00:14

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