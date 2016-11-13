Промес - Депаю: "Отлично сыграно, бро"

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес поздравил полузащитника Мемфиса Депая, который оформил дубль в составе национальной команды в игре отборочного турнира чемпионата мира против Люксембурга (3:1). Напомним, что Промес, забив первый из двух своих мячей в ворота сборной Белоруссии (4:1), отпраздновал его именно с Депаем, оказавшимся в запасе.

"Отлично сыграно, бро", – написал на своей странице в Instagram Промес.

Отметим, что сам Промес был вызван в сборную на игру против Люксембурга, но позже был вычеркнут из заявки из-за травмы.