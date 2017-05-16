Проект Минспорта предполагает увеличение расходов на ЧМ-2018 на 37 миллиардов рублей

Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира-2018 могут быть увеличены почти на 37 миллиардов рублей за счет федерального бюджета, сообщается на офицальном портале правовой информации. Расходы на реализацию увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда. Из средств федерального бюджета выделят 392,58 миллиарда, 92,21 – из региональных бюджетов, 196,18 – из средств, выделенных юридическими лицами.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.