19:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Проект Минспорта предполагает увеличение расходов на ЧМ-2018 на 37 миллиардов рублей

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Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира-2018 могут быть увеличены почти на 37 миллиардов рублей за счет федерального бюджета, сообщается на офицальном портале правовой информации. Расходы на реализацию увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда. Из средств федерального бюджета выделят 392,58 миллиарда, 92,21 – из региональных бюджетов, 196,18 – из средств, выделенных юридическими лицами.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4256725

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баламошка

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