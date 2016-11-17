Проблему выкатного поля в Санкт-Петербурге обещали решить в течение месяца

Глава временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира Вадим Тюльпанов заверил, что проблема с выкатным полем на стадионе чемпионата мира в Санкт-Петербурге будет решена в течение месяца. В начале ноября инспекция ФИФА осталась недовольна полем. Главной проблемой стал уровень вибрации поля, не соотвествующий международным нормам.

- ФИФА на данный момент не устраивает поле, - цитирует ТАСС Тюльпанова. - Впервые на таком северном месте строится стадион с выкатным полем и раздвижной крышей. Но эта проблема- штатная, она будет решена в течение ближайшего месяца. Сейчас на строительной площадке задействованы четыре тысячи рабочих, в ближайшее время это число вырастет до четырех с половиной, наверное, это самое большое количество в истории. Санкт-Петербург из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Опасений нет, но есть сложности. Возможно, стоило раньше уделить столько внимания стадиону. Но вы знаете, что в России все делается в последний момент, и стадион в Петербурге - не исключение.