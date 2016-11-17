13:51 17 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Проблема с полем на стадионе в Санкт-Петербурге штатная и будет решена в ближайший месяц

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Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что ФИФА не устраивает поле на стадионе, строящемся в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что инспекционная комиссия ФИФА после визита на стадион осталась недовольна высоким уровнем вибрации поля.

 
24 октября. Санкт-Петербург. Первое тестирование выкатного поля на стадионе.Щекотливая вибрация. ФИФА забраковала поле "Санкт-Петербурга"

– ФИФА не устраивает поле, – цитирует "Р-Спорт" Тюльпанова. – Впервые на таком северном месте строится стадион. Проблема с полем штатная, она в ближайший месяц будет решена. Стадион в Санкт-Петербурге из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Темп и динамика показывают, что всё будет готово вовремя. Там работают 4 тысячи рабочих.

 

 

 

 

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http://rsport.ru/football/20161117/1112343833.html

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КОММЕНТАРИИ (29)
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Chipolollo

Хрен вам, а не стадион, пусть тонет разворованное достояние бомжей, играйте на стадионе и.Кирова

06:44

tichonenko

Ни дна ни покрышки

01:25

Митяй Антибомж

Ахаха )) Это значит, что будет вбухана ещё партия миллиардов отнятых у народа ))

20:08 17 ноября

chuka

Исключат из списка Питер чм 2018 и правильно сделают. Столько денег вбухано, позор.

19:34 17 ноября

sakusda

в УЕФА тоже стало интересно,сколько ещё могут вбухать?

19:13 17 ноября

читатель1

pravda1979 Стадион в Питере конечно построят. И даже всрок, чему будут препятствовать, по разным причинам, в УЕФА. А почему на других стадионах УЕФА все устраивает? Или тут песрсональные санкции против газпрома?))

19:01 17 ноября

ЮКИ

интересно вице-пример-министер уже доложил Крыше,что она фифу не устраивает!?

18:40 17 ноября

pravda1979

Могут ли деньги в какой-либо объект вбухиваться до бесконечности? Могут. И это возможно только лишь в нашей стране. Увы, коррупцию не искоренить. Потому что абсолютно все под нее заточены. И они, и Вы, и я. Одни дают, другие берут. В России возможна лишь показательная казнь, в виде уважаемого Министра экономического развития. Но суть, как была так и останется. Стадион в Питере конечно построят. И даже всрок, чему будут препятствовать, по разным причинам, в УЕФА. И он наверняка станет достоянием страны. На этом великолепии конструкторской идеи обязательно пройдет не один мировой и европейский матч. Но чтобы эта стройка-века над которой мы все и не только мы,охотно смеемся,стала последней в таком идиотском виде, необходимо сначала спросить прежде всего с самих себя.

18:21 17 ноября

NF

Когда ж это закончится? Может быть, стоит уже кому-либо петицию писать о снятии моратория на высшую меру социальной защиты для энных категорий лиц...

18:12 17 ноября

Сосед дворовского тренера

А позолоченные унитазы под каждым креслом --- "устраивают"????

17:34 17 ноября

Производственник

Такие заметки пишут журналисты неудачники,а может профессионально непригодные за тарелку супа

17:27 17 ноября

foreverCSKAforever

Sandberg, "стадио" уже давным-давно построили. А вот "н" до сих пор не могут присобачить.

17:26 17 ноября

читатель со стажем

они посмотрели сколько "потрачено" и решили тоже кусок урвать)

17:10 17 ноября

Sandberg

Нравится это кому-то или нет, но стадио построят, сдадут и на нем будут играть КК, ЧМ и ЧЕ)

17:04 17 ноября

МаксВ

Да снесите его уже. Хватит позорить город и страну. То у вас трупы, то течь, то вибрация. Снесите и все. Нет в Питере футбола. Не нужен там и стадион. На это бабло можно было шесть арен построить.

16:56 17 ноября

crazysun78

сдается мне, данная заметка тупа выдумана...

16:25 17 ноября

karlikf1

Да нихрена ничё у них там не будет вовремя. Через полгода-год начнутся массовые аресты руководящих лиц, причастных к распределению квот и строительству этого стадиона, ну а ближе к лету стране объявят, что этот недострой заменён на краснодарский стадион. Вот и вся недрола :)

16:24 17 ноября

shpasic

раз не устраивает, то там сейчас поле и крышу демонтируют: будут Кубок Конфедераций играть на бетоне или вообще в котловане.

15:29 17 ноября

FBS

Петя Как же достали питерские жулики! 14:35 Петя, Петя, а при чем тут Питер? Жулики, то Московские строили!

15:20 17 ноября

vasiunchik

marsey, про крышу весело! А вообще есть у нас статья - нанесение урона международному имиджу России? Вот если есть, то надо всех ребят ответственных за ентот стадион наказать! Уже достало это всё!

15:15 17 ноября

сферический_конь_в_вакууме

ФИФА не устраивает поле... Поле и крыша... А нет: поле и крыша и трибуны.

15:15 17 ноября

Монте-Кристо (Мститель) .

Распил арена - символ России, которой правит питерская ОПГ.

15:08 17 ноября

В.Коваль

а в переводе на детские сады и больницы - это сколько еще не будет построено???

15:03 17 ноября

foreverCSKAforever

Что они там понимают в этом ФИФА? Это же суперсовременный стадион. Он обогнал свое время на несколько тысячелетий. Еще неизвестно, когда на западе придут к таким стандартам. И придут ли вообще.

14:57 17 ноября

Петя

Как же достали питерские жулики!

14:35 17 ноября

Dmytro

Крыша не устраивает??? Ну знаете... Тогда сровнять всё, построить новый. И всех делов...

14:34 17 ноября

Ботаникум

Зато Тюльпанов - "МОЛОДЕЦ", всем оптимистам - ОПТИМИСТ!

14:16 17 ноября

marsey

как крыша этого стадиона может не устраивать? :) ведь это же самизнаетекто :) как же так?

14:15 17 ноября

shpasic

не устраивают поле, крыша, да и сам стадион.

14:02 17 ноября

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Материалы других СМИ