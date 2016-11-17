Проблема с полем на стадионе в Санкт-Петербурге штатная и будет решена в ближайший месяц

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что ФИФА не устраивает поле на стадионе, строящемся в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что инспекционная комиссия ФИФА после визита на стадион осталась недовольна высоким уровнем вибрации поля.
– ФИФА не устраивает поле, – цитирует "Р-Спорт" Тюльпанова. – Впервые на таком северном месте строится стадион. Проблема с полем штатная, она в ближайший месяц будет решена. Стадион в Санкт-Петербурге из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Темп и динамика показывают, что всё будет готово вовремя. Там работают 4 тысячи рабочих.
Chipolollo
Хрен вам, а не стадион, пусть тонет разворованное достояние бомжей, играйте на стадионе и.Кирова
06:44
tichonenko
Ни дна ни покрышки
01:25
Митяй Антибомж
Ахаха )) Это значит, что будет вбухана ещё партия миллиардов отнятых у народа ))
20:08 17 ноября
chuka
Исключат из списка Питер чм 2018 и правильно сделают. Столько денег вбухано, позор.
19:34 17 ноября
sakusda
в УЕФА тоже стало интересно,сколько ещё могут вбухать?
19:13 17 ноября
читатель1
pravda1979 Стадион в Питере конечно построят. И даже всрок, чему будут препятствовать, по разным причинам, в УЕФА. А почему на других стадионах УЕФА все устраивает? Или тут песрсональные санкции против газпрома?))
19:01 17 ноября
ЮКИ
интересно вице-пример-министер уже доложил Крыше,что она фифу не устраивает!?
18:40 17 ноября
pravda1979
Могут ли деньги в какой-либо объект вбухиваться до бесконечности? Могут. И это возможно только лишь в нашей стране. Увы, коррупцию не искоренить. Потому что абсолютно все под нее заточены. И они, и Вы, и я. Одни дают, другие берут. В России возможна лишь показательная казнь, в виде уважаемого Министра экономического развития. Но суть, как была так и останется. Стадион в Питере конечно построят. И даже всрок, чему будут препятствовать, по разным причинам, в УЕФА. И он наверняка станет достоянием страны. На этом великолепии конструкторской идеи обязательно пройдет не один мировой и европейский матч. Но чтобы эта стройка-века над которой мы все и не только мы,охотно смеемся,стала последней в таком идиотском виде, необходимо сначала спросить прежде всего с самих себя.
18:21 17 ноября
NF
Когда ж это закончится? Может быть, стоит уже кому-либо петицию писать о снятии моратория на высшую меру социальной защиты для энных категорий лиц...
18:12 17 ноября
Сосед дворовского тренера
А позолоченные унитазы под каждым креслом --- "устраивают"????
17:34 17 ноября
Производственник
Такие заметки пишут журналисты неудачники,а может профессионально непригодные за тарелку супа
17:27 17 ноября
foreverCSKAforever
Sandberg, "стадио" уже давным-давно построили. А вот "н" до сих пор не могут присобачить.
17:26 17 ноября
читатель со стажем
они посмотрели сколько "потрачено" и решили тоже кусок урвать)
17:10 17 ноября
Sandberg
Нравится это кому-то или нет, но стадио построят, сдадут и на нем будут играть КК, ЧМ и ЧЕ)
17:04 17 ноября
МаксВ
Да снесите его уже. Хватит позорить город и страну. То у вас трупы, то течь, то вибрация. Снесите и все. Нет в Питере футбола. Не нужен там и стадион. На это бабло можно было шесть арен построить.
16:56 17 ноября
crazysun78
сдается мне, данная заметка тупа выдумана...
16:25 17 ноября
karlikf1
Да нихрена ничё у них там не будет вовремя. Через полгода-год начнутся массовые аресты руководящих лиц, причастных к распределению квот и строительству этого стадиона, ну а ближе к лету стране объявят, что этот недострой заменён на краснодарский стадион. Вот и вся недрола :)
16:24 17 ноября
shpasic
раз не устраивает, то там сейчас поле и крышу демонтируют: будут Кубок Конфедераций играть на бетоне или вообще в котловане.
15:29 17 ноября
FBS
Петя Как же достали питерские жулики! 14:35 Петя, Петя, а при чем тут Питер? Жулики, то Московские строили!
15:20 17 ноября
vasiunchik
marsey, про крышу весело! А вообще есть у нас статья - нанесение урона международному имиджу России? Вот если есть, то надо всех ребят ответственных за ентот стадион наказать! Уже достало это всё!
15:15 17 ноября
сферический_конь_в_вакууме
ФИФА не устраивает поле... Поле и крыша... А нет: поле и крыша и трибуны.
15:15 17 ноября
Монте-Кристо (Мститель) .
Распил арена - символ России, которой правит питерская ОПГ.
15:08 17 ноября
В.Коваль
а в переводе на детские сады и больницы - это сколько еще не будет построено???
15:03 17 ноября
foreverCSKAforever
Что они там понимают в этом ФИФА? Это же суперсовременный стадион. Он обогнал свое время на несколько тысячелетий. Еще неизвестно, когда на западе придут к таким стандартам. И придут ли вообще.
14:57 17 ноября
Петя
Как же достали питерские жулики!
14:35 17 ноября
Dmytro
Крыша не устраивает??? Ну знаете... Тогда сровнять всё, построить новый. И всех делов...
14:34 17 ноября
Ботаникум
Зато Тюльпанов - "МОЛОДЕЦ", всем оптимистам - ОПТИМИСТ!
14:16 17 ноября
marsey
как крыша этого стадиона может не устраивать? :) ведь это же самизнаетекто :) как же так?
14:15 17 ноября
shpasic
не устраивают поле, крыша, да и сам стадион.
14:02 17 ноября