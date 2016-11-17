Проблема с полем на стадионе в Санкт-Петербурге штатная и будет решена в ближайший месяц

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что ФИФА не устраивает поле на стадионе, строящемся в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что инспекционная комиссия ФИФА после визита на стадион осталась недовольна высоким уровнем вибрации поля.

– ФИФА не устраивает поле, – цитирует "Р-Спорт" Тюльпанова. – Впервые на таком северном месте строится стадион. Проблема с полем штатная, она в ближайший месяц будет решена. Стадион в Санкт-Петербурге из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Темп и динамика показывают, что всё будет готово вовремя. Там работают 4 тысячи рабочих.