При подготовке к ЧМ-2018 выявлено нарушение в написании села на дорожном указателе

Управление Росреестра по Нижегородской области в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 выявило нарушение в написании села Большое Болдино на дорожном указателе, сообщает niann.ru. В соответствии с федеральным законом написание наименований географических объектов латиницей осуществляется на основе установленных наименований на русском языке и в соответствии с утвержденными правилами транслитерации. На одном из указателей на федеральной трассе М-7 название села латиницей было написано как "Bolshoe Boldino", а на другом – "Bol'choye Boldino". В соответствии с законом наименование села необходимо писать как "Bol'šoe Boldino". Управление Росреестра оштрафовало должностное лицо, которое допустило данное нарушение. Скорее всего штрафу подверглось Федеральное дорожное агентство "Росавтодор", под управлением которого находится федеральная трасса М-7.

В 2017 году управление Росреестра планирует продолжить выявление искаженных наименований географических объектов. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.