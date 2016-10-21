При подготовке к ЧМ-2018 в Волгограде нашли авиационную бомбу

В рамках подготовительных работ к чемпионату мира-2018 в Волгограде на дне Волги была обнаружена фугасная авиационная бомба времен Второй мировой войны, сообщает life.ru. Сотрудники МЧС подняли снаряд со дна реки, погрузили в специальный транспорт и вывезли на безопасное место, где обезведили путем подрыва.

Отметим, что это уже не первая военная находка в рамках подготовки к ЧМ-2018. В июле прошлого года при строительстве "Волгоград Арены" были обнаружены останки красноармейцев, а в августе при реконструкции тренировочной площадки в Екатеринбурге был найден корпус авиабомбы.