Президент Татарстана обсудил подготовку Казани к ЧМ-2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, на котором обсуждалась подготовка Казани к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, сообщает kazan.kp.ru. Глава республики поручил проверить работу всех служб с учетом рекомендаций, которые во время инспекционных визитов дали делегаты ФИФА. Также президент говорил о реконструкции пяти тренировочных полей региона, которые должны быть готовы в 2017 году. На субботних совещаниях также будут обсуждаться вопросы реконструкции.

Казань примет три матча группового турнира Кубка конфедераций-2017 и один из полуфиналов. Также в городе пройдут четыре игры группового турнира, игра 1/8 финала и четвертьфинал чемпионата мира-2018.