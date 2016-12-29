Президент ФФУ: "Украина хочет поехать на чемпионат мира-2018 и очень хочет, чтобы он был не в России"

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в интервью газете "Сегодня" подчеркнул, что организация может принять решение о бойкоте чемпионата мира-2018. Руководитель хочет, чтобы национальная команда сыграла на мировом первенстве, при этом желая, чтобы оно прошло не в России.

- Украина хочет поехать на чемпионат мира-2018 в Россию или нет? - вопрос Павелко.

- Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России.

- Глава ФИФА Инфантино говорит, что у России отнимать ЧМ не будут...

- Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать - ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но, опять же, я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.

- Кто будет принимать решение - ехать или нет в Россию?

- Исполком ФФУ с учетом мнения общественности.