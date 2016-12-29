Президент ФФУ: "Украина хочет поехать на чемпионат мира-2018 и очень хочет, чтобы он был не в России"

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в интервью газете "Сегодня" подчеркнул, что организация может принять решение о бойкоте чемпионата мира-2018. Руководитель хочет, чтобы национальная команда сыграла на мировом первенстве, при этом желая, чтобы оно прошло не в России.
- Украина хочет поехать на чемпионат мира-2018 в Россию или нет? - вопрос Павелко.
- Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России.
- Глава ФИФА Инфантино говорит, что у России отнимать ЧМ не будут...
- Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать - ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но, опять же, я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.
- Кто будет принимать решение - ехать или нет в Россию?
- Исполком ФФУ с учетом мнения общественности.
Дополнительная информация
http://www.segodnya.ua/ukraine/andrey-pavelko-my-hotim-poehat-na-chm-2018-i-chtoby-on-byl-ne-v-rossii-784151.html
Voland666
Самое забавное что им гораздо больше хочется чтобы ЧМ не было в России чем чтобы своя сборная пробилась на ЧМ. В этом вся сущность рагулей силнее радоваться чужим неудачам чем собственным успехам!
14:02
Jean4
Самое лучшее решение в данной ситуации, это просто не ехать сборной Укр. на чемпионат мира. И все будут довольны и тут и там.
14:01
Parasenok
Донецк присоединить к РОССИИ, западную укроину либо сжечь либо спалить )
13:56
Ботаникум
А ещё ФФУ мечтает узаконить право "незалежной" на БЕСПЛАТНЫЙ российский газ и безнаказанное ВОРОВСТВО ГАЗА из транзита в Европу!
13:54
ozozolio
Это публикуется, именно потому ,чтобы получить такие комменты.
13:49
Don
Буква Ё, ну вот, а пишешь, что не хохол)))
13:45
echo2011
Решение,ясное дело,будет принимать Порошенко,если он,разумеется,останется к тому времени на своем посту. Какие там ФФУ и тем более общественность!
13:42
BoRussia
у дяди с головой совсем беда. всё просто и понятно!
13:39
super_bear
Польша,забери ты уже западенцев к себе обратно. И заживет тогда Украина без этой нечести )
13:38
Буква Ё
Свинству Бой!, ну вот ты же свое опубликовал
13:37
Свинству Бой!
И зачем секасу публиковать бред гнилой хохлошкварки. Давайте тогда публиковать мнение неонацистов и педофилов. Это одно и тоже.
13:30
ЗлобныйЖиртрест
Даже если отберутся, придется выбирать - или в Россию, или - мимо ЧМ)
13:29
aloveku
слова запомним, в 2018м на ЧМ вспомним, еще обсудим.
13:29
spetrov
...Или Джона Маккейна. Почему нет. Тоже наверняка мнение имеет.
13:28
BoRussia
офигеть кто этому зомби так промыл мазги что аж так с ненавистью относиться к России???
13:28
spetrov
Adro, абсолютно справедливо. Они бы еще мнение Киллари Клинтон попробовали узнать на этот счет.
13:28
Adro
мало ли что хохлам хочется
13:24
Igocha
никто не отберет, потому что куда переносить, где за год стадионы новые построят? В Англии? да там ведь почти все стадионы старые...
13:23
Lerner
Украина кончится к тому времени.
13:22
poLLitruk
Дай бог, чтобы братья украинцы вышли в финал. А мракобесие к этому времени у них закончиться, как и упыри в правительстве.
13:22
dintos
Каждый народ достоин своей власти.Власть в Украине мерзкая и преступная,и народ скатывается до её уровня.Если они думают,что Россия будет плакать,если их не будет на чемпионате,пусть опохмеляться...
13:21
ereke
я не понимаю вообще ничего. всегда считалось, что украинец, белорус и русский - это братья-славяне. зачем вот так вот, из-за одного быдла (нациста из Украины) менять свое мировоззрение. неужели тот же Павелко не жил в объединенном Союзе? неужто он и тогда был таким редиской:)))? блин читать такие слова тошно. когда проводился ЧЕ в Украине, большую часть туристов составляли ребята из России и, соответственно, они помогли Украине финансово. мы в Казахстане живем дружно, рядом друг с другом ходят и русский, и украинец, и кавказец, и казах. и нормально. мне очень сложно понимать эту непонятную словесную перепалку между вами, друзья
13:19
Xen1um
kingarthur, и не мечтай, ватник
13:17
serzheo
Между народами и нет разницы, окромя западенцев, но это и при Союзе было. Есть наместники саксонские и тут ничего не поделаешь. Только силой нужно убирать и все нормализуется очень быстро.
13:07
kingarthur
Отберут и правильно сделают, эта страна недостойна такого турнира, пусть чемпионат пройдет в нормальной, цивилизованной стране, где нет Распил-арены, фроммайхарта, придворных политпроектов, тотальной коррупции, быдло-болельщиков на трибунах.
13:05
Polispr
Поедет Украина голой задницей по печке
13:04
CanagliaVova
Русский и украинец - близнецы-братья. Ну ведь никакой нет между ними разницы! :-D
13:01
Igor31966
Твари,ЧМ ПРОЙДЕТ в России. Вот только бы вас на нем не было!
12:56
Contr
"Ленинград", "Дорожная".
12:55
Gost
Обломитесь укротвари...никогда не попадёте...
12:53