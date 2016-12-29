12:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Президент ФФУ: "Украина хочет поехать на чемпионат мира-2018 и очень хочет, чтобы он был не в России"

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Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в интервью газете "Сегодня" подчеркнул, что организация может принять решение о бойкоте чемпионата мира-2018. Руководитель хочет, чтобы национальная команда сыграла на мировом первенстве, при этом желая, чтобы оно прошло не в России.

- Украина хочет поехать на чемпионат мира-2018 в Россию или нет? - вопрос Павелко.

- Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России.

- Глава ФИФА Инфантино говорит, что у России отнимать ЧМ не будут...

- Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать - ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но, опять же, я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.

- Кто будет принимать решение - ехать или нет в Россию?

- Исполком ФФУ с учетом мнения общественности.

Дополнительная информация

http://www.segodnya.ua/ukraine/andrey-pavelko-my-hotim-poehat-na-chm-2018-i-chtoby-on-byl-ne-v-rossii-784151.html

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Voland666

Самое забавное что им гораздо больше хочется чтобы ЧМ не было в России чем чтобы своя сборная пробилась на ЧМ. В этом вся сущность рагулей силнее радоваться чужим неудачам чем собственным успехам!

14:02

Jean4

Самое лучшее решение в данной ситуации, это просто не ехать сборной Укр. на чемпионат мира. И все будут довольны и тут и там.

14:01

Parasenok

Донецк присоединить к РОССИИ, западную укроину либо сжечь либо спалить )

13:56

Ботаникум

А ещё ФФУ мечтает узаконить право "незалежной" на БЕСПЛАТНЫЙ российский газ и безнаказанное ВОРОВСТВО ГАЗА из транзита в Европу!

13:54

ozozolio

Это публикуется, именно потому ,чтобы получить такие комменты.

13:49

Don

Буква Ё, ну вот, а пишешь, что не хохол)))

13:45

echo2011

Решение,ясное дело,будет принимать Порошенко,если он,разумеется,останется к тому времени на своем посту. Какие там ФФУ и тем более общественность!

13:42

BoRussia

у дяди с головой совсем беда. всё просто и понятно!

13:39

super_bear

Польша,забери ты уже западенцев к себе обратно. И заживет тогда Украина без этой нечести )

13:38

Буква Ё

Свинству Бой!, ну вот ты же свое опубликовал

13:37

Свинству Бой!

И зачем секасу публиковать бред гнилой хохлошкварки. Давайте тогда публиковать мнение неонацистов и педофилов. Это одно и тоже.

13:30

ЗлобныйЖиртрест

Даже если отберутся, придется выбирать - или в Россию, или - мимо ЧМ)

13:29

aloveku

слова запомним, в 2018м на ЧМ вспомним, еще обсудим.

13:29

spetrov

...Или Джона Маккейна. Почему нет. Тоже наверняка мнение имеет.

13:28

BoRussia

офигеть кто этому зомби так промыл мазги что аж так с ненавистью относиться к России???

13:28

spetrov

Adro, абсолютно справедливо. Они бы еще мнение Киллари Клинтон попробовали узнать на этот счет.

13:28

Adro

мало ли что хохлам хочется

13:24

Igocha

никто не отберет, потому что куда переносить, где за год стадионы новые построят? В Англии? да там ведь почти все стадионы старые...

13:23

Lerner

Украина кончится к тому времени.

13:22

poLLitruk

Дай бог, чтобы братья украинцы вышли в финал. А мракобесие к этому времени у них закончиться, как и упыри в правительстве.

13:22

dintos

Каждый народ достоин своей власти.Власть в Украине мерзкая и преступная,и народ скатывается до её уровня.Если они думают,что Россия будет плакать,если их не будет на чемпионате,пусть опохмеляться...

13:21

ereke

я не понимаю вообще ничего. всегда считалось, что украинец, белорус и русский - это братья-славяне. зачем вот так вот, из-за одного быдла (нациста из Украины) менять свое мировоззрение. неужели тот же Павелко не жил в объединенном Союзе? неужто он и тогда был таким редиской:)))? блин читать такие слова тошно. когда проводился ЧЕ в Украине, большую часть туристов составляли ребята из России и, соответственно, они помогли Украине финансово. мы в Казахстане живем дружно, рядом друг с другом ходят и русский, и украинец, и кавказец, и казах. и нормально. мне очень сложно понимать эту непонятную словесную перепалку между вами, друзья

13:19

Xen1um

kingarthur, и не мечтай, ватник

13:17

serzheo

Между народами и нет разницы, окромя западенцев, но это и при Союзе было. Есть наместники саксонские и тут ничего не поделаешь. Только силой нужно убирать и все нормализуется очень быстро.

13:07

kingarthur

Отберут и правильно сделают, эта страна недостойна такого турнира, пусть чемпионат пройдет в нормальной, цивилизованной стране, где нет Распил-арены, фроммайхарта, придворных политпроектов, тотальной коррупции, быдло-болельщиков на трибунах.

13:05

Polispr

Поедет Украина голой задницей по печке

13:04

CanagliaVova

Русский и украинец - близнецы-братья. Ну ведь никакой нет между ними разницы! :-D

13:01

Igor31966

Твари,ЧМ ПРОЙДЕТ в России. Вот только бы вас на нем не было!

12:56

Contr

"Ленинград", "Дорожная".

12:55

Gost

Обломитесь укротвари...никогда не попадёте...

12:53

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Материалы других СМИ