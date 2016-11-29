Прекращено уголовное дело о гибели рабочего на стадионе "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело о гибели строителя на стадионе чемпионата мира-2018, сообщает "Фонтанка". 28-летний высотник Ершов 4 декабря 2015 года соскользнул с крыши и упал с 46-метровой высоты. Два сотрудника компании, занимающейся возведением арены, обвинялись в нарушении правил безопасности. Технически дело о гибели рабочего судья Артем Бродский рассматривал с начала августа 2016 года, но все четыре заседания были отложены по уважительным причинам – из-за неявки или болезни участников или свидетелей. На последнем стороны наконец встретились и заявили об отсутствии претензий. Таким образом, дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Стадион в Санкт-Петербурге должен быть готов к концу года. На нем пройдут 3 игры группового турнира и финал Кубка конфедераций. Также на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая поединок сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и игра за третье место.