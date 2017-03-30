18:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Представители сборной Бразилии проведут неделю в России для изучения условий проживания команды

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Представители Конфедерации футбола Бразилии 2 апреля приедут в Россию для изучения условий проживания команды во время чемпионата мира-2018, сообщает Globo. В составе делегации будет директор команды Эду Гаспар, а также тренеры Фабиу Махсерджан и Луис Вагнер. Специалисты сделают предварительный анализ возможных мест дислокации сборной. В России делегация проведет 7 - 10 дней.

Окончательный выбор нужно будет сделать после 1 декабря, когда станут известны соперники сборной Бразилии и города, в которых она будет играть. Бразилия гарантировала путевку на мундиаль, обыграв Парагвай (3:0) за четыре тура до завершения отборочного цикла.

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