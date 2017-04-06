Представители сборной Бразилии осмотрели базу в Кратове

Представители сборной Бразилии осмотрели несколько тренировочных площадок в Московской области, в частности базу в Кратове. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

- Они действительно приезжали, осматривали базы, в том числе Кратове, но об их решении, их выборе я говорить не имею права, - цитирует ТАСС Терюшкова.

Напомним, сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года. 2 апреля представители команды отправились в Россию для ознакомления с условиями подготовки к турниру, в том числе для выбора тренировочной базы.