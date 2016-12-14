Представители Минспорта РФ оценили подготовку Азова к ЧМ-2018

Представители Министерства спорта РФ посетили Азов и оценили ход реконструкции тренировочного стадиона к чемпионату мира-2018, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что работы идут согласно графику: завершено свайное усиление грунтов на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, подготовлена бетонная основа, проводится армирование плиты фундамента многоэтажного строения.

Стадион в Азове входит в число 64 тренировочных площадок ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.