Представители ФИФА проинспектировали стадион в Санкт-Петербурге

Представители ФИФА совместно с оргкомитетом "Россия-2018" проинспектировали стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Особое внимание было уделено состоянию поля, готовности технических систем, газона, а также перспективам его зимней консервации и последующей расконсервации перед тестовыми матчами. Представители ФИФА также осмотрели помещения команд, душевые, раздевалки и зрительские зоны.

"Оргкомитет "Россия-2018" совместно с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) 31 октября провели инспекционный визит в Санкт-Петербург для оценки подготовки строящегося футбольного стадиона в западной части Крестовского острова и города в целом к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017. Инспекторы особое внимание уделили состоянию поля стадиона, вибрационным показателям, готовности технических систем, текущему состоянию газона, перспективам его зимней консервации и последующей расконсервации перед тестовыми матчами. В диалоге на эту тему свою позицию обозначил генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов.

Также продолжаются работы на кровле: после удаления поля из чаши стадиона предстоит выполнить работы по натяжению вант, демонтажу временных конструктивов под кровлей, доведению до проектного положения мембраны кровли, отделке внутренних стен, установке вентиляционных камер на верхней отметке", – говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Игоря Алабина.

По словам чиновника, эта работа будет проведена в течение ноября.