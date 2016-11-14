Пожар на территории стадиона "Нижний Новгород" не повлияет на строительство арены

Пожар, возникший на территории стадиона "Нижний Новгород", не повлияет на строительство арены, которая примет матчи чемпионата мира-2018. Причиной возгорания в одном из подсобных помещении во временном строительном городке, расположенном рядом с территорией строящегося стадиона, стало короткое замыкание. В результате инцидента никто не пострадал.

"Утром 14 ноября приблизительно в 9.50 в одном из подсобных помещении во временном строительном городке, расположенном рядом с территорией строящегося стадиона "Нижний Новгород", произошло возгорание, причиной которому стало короткое замыкание. В 9.53 сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место через 6 минут и в течение 7 минут потушили возникшее возгорание. Для ликвидации пожара в подсобном помещении были привлечены четыре единицы техники и 20 человек.

В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание произошло на территории временного строительного городка, вдалеке от строящейся арены. Этот инцидент никак не повлияет на ход возведения стадиона.

В данный момент ведутся работы по устранению последствий возгорания. Специалисты проводят дополнительную проверку электрической проводки всех бытовых помещений. На стройке соблюдаются все необходимые меры противопожарной безопасности", – сообщили "СЭ" в компании "Стройтрансгаз", являющейся генеральным подрядчиком строительства стадиона "Нижний Новгород". (Сергей АСТАХОВ)

На стройке стадиона ЧМ-2018 произошел пожар