Посольство РФ в Лондоне: цель фильма BBC о российский фанатах – посеять страх в британском обществе

Посольство Российской Федерации в Великобритании опубликовало на своем официальном сайте заявление по поводу фильма о российских фанатах на Euro-2016, который вышел на телеканале BBC. В посольстве подчеркивают: британцы приложили максимум усилий, чтобы дискредитировать Россию и предстоящий чемпионат мира-2018.

"Снятый и показанный на канале "Би-Би-Си-2" фильм "Армия хулиганов России" в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу 2018 году производит шокирующее впечатление. Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки. Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи.

Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе. Здесь нет исключений, как показывает опыт европейских чемпионатов. В России вопросам безопасности придается первостепенное значение", – говорится в заявлении.

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