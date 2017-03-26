Посол Исландии в России: "Ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018"

Посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир подчеркнула, что в стране не беспокоятся по поводу безопасности на чемпионате мира-2018. В отборочном турнире сборная Исландии идет на втором месте в группе.

- Сейчас нам надо пройти отборочный этап, мы будем бороться за право приехать в Россию на чемпионат мира, - цитирует "Интерфакс" Асгейрсдоттир. - Проблемы безопасности? Я ни разу не слышала, чтобы кто-то в Исландии выражал по этому поводу беспокойство или даже упоминал это. Для нас главное - победить в отборочных матчах и приехать в Россию и здесь показать лучший результат.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.