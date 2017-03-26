12:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Посол Исландии в России: "Ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018"

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Посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир подчеркнула, что в стране не беспокоятся по поводу безопасности на чемпионате мира-2018. В отборочном турнире сборная Исландии идет на втором месте в группе.

- Сейчас нам надо пройти отборочный этап, мы будем бороться за право приехать в Россию на чемпионат мира, - цитирует "Интерфакс" Асгейрсдоттир. - Проблемы безопасности? Я ни разу не слышала, чтобы кто-то в Исландии выражал по этому поводу беспокойство или даже упоминал это. Для нас главное - победить в отборочных матчах и приехать в Россию и здесь показать лучший результат.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/555375

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

Тут фанатов фанатов сборной Исландии больше, чем в самой Исландии. Им бояться вообще нечего.

12:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ