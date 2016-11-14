13:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Посол ЧМ-2018 открыл в Волгограде стадион "Пищевик"

0
0
0

Посол чемпионата мира-2018, бывший защитник "Ротора" Александр Никитин принял участие в открытии реконструированного стадиона "Пищевик", сообщает welcome2018.com. Стадион получил современное футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки со специальным покрытием, универсальное игровое поле и площадку с силовыми тренажерами. Также есть место для катания на роликах и скейтбордах, где зимой будут заливать каток. 

- Знаковое место для района и города, здесь всегда было много желающих заниматься спортом, да и я работал на этом стадионе, - сказал Никитин. - Рад, что возродили "Пищевик" - отличный результат работы, отличный стадион, уверен, площадка будет заполнена детьми.

В день открытия на стадионе были сыграны два матча - между ветеранами волгоградского футбола и детскими командами. Никитину была доверена честь нанести первый удар по мячу на новой арене.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/76895/

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ