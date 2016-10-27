После сдачи стадиона "Санкт-Петербург" может понадобиться еще миллиард на доработку

Стадиону ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге может понадобиться еще миллиард рублей после сдачи в эксплуатацию, сообщает riafan.ru. Деньги пойдут на доработку арены. Отмечается, что на данной сумме настаивает "Зенит", подключившийся к мониторингу строительства.

Основной акционер клуба "Газпром" договорился с властями Санкт-Петербурга об аренде стадиона для сине-бело-голубых. Однако соглашение является предварительным, поскольку до сих пор не решен вопрос об условиях содержания объекта.

Напомним, что по изначальной смете 2007 года строительство стадиона оценивалось в 6,7 миллиарда рублей. После этого сумма неоднократно повышалась. По последним данным, возведение арены обойдется в 42,2 миллиарда.

Санкт-Петербург примет три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира (включая поединок сборной России), 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018.