После сдачи стадиона "Санкт-Петербург" может понадобиться еще миллиард на доработку

Стадиону ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге может понадобиться еще миллиард рублей после сдачи в эксплуатацию, сообщает riafan.ru. Деньги пойдут на доработку арены. Отмечается, что на данной сумме настаивает "Зенит", подключившийся к мониторингу строительства.
Основной акционер клуба "Газпром" договорился с властями Санкт-Петербурга об аренде стадиона для сине-бело-голубых. Однако соглашение является предварительным, поскольку до сих пор не решен вопрос об условиях содержания объекта.
Напомним, что по изначальной смете 2007 года строительство стадиона оценивалось в 6,7 миллиарда рублей. После этого сумма неоднократно повышалась. По последним данным, возведение арены обойдется в 42,2 миллиарда.
Санкт-Петербург примет три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира (включая поединок сборной России), 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018.
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Дополнительная информация
https://riafan.ru/568649-posle-sdachi-zenit-areny-na-vse-dorabotki-potrebuetsya-eshche-1-mlrd-rublei
Блудный Свин
БРЕД !!! ЗА ТАКОЕ КОПЬЁ ДАЖЕ САРАЙ НЕ ОТРЕМОНТИРУЕШЬ !!!
16:44
ROMEO
Потом на кап ремонт, на реконструкцию...
16:40
ROMEO
Это так, чтобы осветить и хорошенько обмыть...
16:39
изсибири
Взяли проект на 6,7 миллиардов, потратили фактически 42,2 миллиарда, и ещё одного миллиарда не хватило! Ребята, а Вы там репетиторством по экономике не занимаетесь? Хочу у Вас поучиться!!!
16:39
Храбрец*
Воистину беспрецедентный случай откровенного БЕЗНАКАЗАННОГО хищения госсредств! Товарищ Сталин, пришла пора воскреснуть!
16:34
lsn
Зенит настаивает - Зенит пусть и скинется. Кокоша, Дзюбиньо , Витсель и даже ( а что ? все так все ) господин Орлов.
16:33
баламошка
Распил-арена - не только символ, но и бесконечный источник воровства.
16:30