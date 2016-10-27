16:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

После сдачи стадиона "Санкт-Петербург" может понадобиться еще миллиард на доработку

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Стадиону ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге может понадобиться еще миллиард рублей после сдачи в эксплуатацию, сообщает riafan.ru. Деньги пойдут на доработку арены. Отмечается, что на данной сумме настаивает "Зенит", подключившийся к мониторингу строительства.

 
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Основной акционер клуба "Газпром" договорился с властями Санкт-Петербурга об аренде стадиона для сине-бело-голубых. Однако соглашение является предварительным, поскольку до сих пор не решен вопрос об условиях содержания объекта.

Напомним, что по изначальной смете 2007 года строительство стадиона оценивалось в 6,7 миллиарда рублей. После этого сумма неоднократно повышалась. По последним данным, возведение арены обойдется в 42,2 миллиарда. 

Санкт-Петербург примет три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира (включая поединок сборной России), 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018.

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Дополнительная информация

https://riafan.ru/568649-posle-sdachi-zenit-areny-na-vse-dorabotki-potrebuetsya-eshche-1-mlrd-rublei

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Блудный Свин

БРЕД !!! ЗА ТАКОЕ КОПЬЁ ДАЖЕ САРАЙ НЕ ОТРЕМОНТИРУЕШЬ !!!

16:44

ROMEO

Потом на кап ремонт, на реконструкцию...

16:40

ROMEO

Это так, чтобы осветить и хорошенько обмыть...

16:39

изсибири

Взяли проект на 6,7 миллиардов, потратили фактически 42,2 миллиарда, и ещё одного миллиарда не хватило! Ребята, а Вы там репетиторством по экономике не занимаетесь? Хочу у Вас поучиться!!!

16:39

Храбрец*

Воистину беспрецедентный случай откровенного БЕЗНАКАЗАННОГО хищения госсредств! Товарищ Сталин, пришла пора воскреснуть!

16:34

lsn

Зенит настаивает - Зенит пусть и скинется. Кокоша, Дзюбиньо , Витсель и даже ( а что ? все так все ) господин Орлов.

16:33

баламошка

Распил-арена - не только символ, но и бесконечный источник воровства.

16:30

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