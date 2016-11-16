После матча Аргентина - Колумбия Хамес Родригес выяснял отношения с арбитрами

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес остался недоволен работой судейской бригады в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (0:3). Футболист "Реала" после встречи выяснял отношения с судьями, чему пытались помешать сотрудники безопасности стадиона.
¡ESCÁNDALO INTERNACIONAL!– Suite360 (@suite360ec) 16 ноября 2016 г.
James Rodriguez encaró al árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano en los camerinos. pic.twitter.com/tlzVR0V8Bh
saiga
Это уже не дилетантство, а идиотизм сайтщика "С-Э"! Колумбия играла с Аргентиной , а Бразилия с Перу. Или для мозгов-кибер это одно и то же. Только для неспорт-кибера хватает тяму. Сколько это еще будет продолжаться!
09:47