09:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

После матча Аргентина - Колумбия Хамес Родригес выяснял отношения с арбитрами

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Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес остался недоволен работой судейской бригады в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (0:3). Футболист "Реала" после встречи выяснял отношения с судьями, чему пытались помешать сотрудники безопасности стадиона.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Это уже не дилетантство, а идиотизм сайтщика "С-Э"! Колумбия играла с Аргентиной , а Бразилия с Перу. Или для мозгов-кибер это одно и то же. Только для неспорт-кибера хватает тяму. Сколько это еще будет продолжаться!

09:47

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