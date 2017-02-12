09:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

После ЧМ-2018 на стадионах могут появиться гостиницы

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Часть территории стадионов чемпионата мира-2018 по завершении турнира может быть сдана под гостиницы, рестораны, фитнес-клубы и детские развлекательные комплексы, сообщает rns.online. На данный момент переговоры с инвесторами по данному вопросу ведет компания "Спорт-Инжиниринг", эксплуатирующая семь из 12 арен турнира. 

Отмечается, что по детским комплексам и фитнес-клубам уже есть договоренность. В гостиничные номера планируется переоборудовать скайбоксы (застекленные VIP-ложи), которые потом можно будет трансформировать до и после игр. 

Скорее всего, помещения начнут активно сдавать не раньше 2019 года, а контракты будут заключаться на 20 лет, поскольку "инвесторам будет интересно оставаться на стадионе долго".

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

https://rns.online/sports-economy/V-skaiboksah-stadionov-CHM-2018-mogut-otkrit-gostinitsi-2017-02-11/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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jаhlexx

Забыли про вещевые рынки, выпас скота и участки в 6 соток под картошку

09:39

sidnet78

гостиницы будут строить на полях-удобно-уже и газон есть в приусадебном палисаднике))

09:30

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