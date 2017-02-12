После ЧМ-2018 на стадионах могут появиться гостиницы

Часть территории стадионов чемпионата мира-2018 по завершении турнира может быть сдана под гостиницы, рестораны, фитнес-клубы и детские развлекательные комплексы, сообщает rns.online. На данный момент переговоры с инвесторами по данному вопросу ведет компания "Спорт-Инжиниринг", эксплуатирующая семь из 12 арен турнира.

Отмечается, что по детским комплексам и фитнес-клубам уже есть договоренность. В гостиничные номера планируется переоборудовать скайбоксы (застекленные VIP-ложи), которые потом можно будет трансформировать до и после игр.

Скорее всего, помещения начнут активно сдавать не раньше 2019 года, а контракты будут заключаться на 20 лет, поскольку "инвесторам будет интересно оставаться на стадионе долго".

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.