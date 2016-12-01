После ЧМ-2018 Минкультуры ожидает увеличение турпотока в Россию до 25 процентов

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова подчеркнула, что ждет серьезного увеличения туристического потока в Россию после чемпионата мира-2018. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.

– Главный эффект, которого мы ожидаем, принесет не сам чемпионат, а то, что будет потом, – цитирует ТАСС Манилову. – Как правило, на следующий год после таких событий места их проведения фиксируют прирост турпотоков на 25 процентов, и мы вправе ожидать этих цифр.

– Наш главный бренд: "Приезжайте до футбола, приезжайте на футбол, приезжайте после футбола", – сказал заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев. – Для кого-то футбол – причина, для кого-то – повод. В наших зарубежных туристических офисах задают очень много вопросов о городах, 11 туристических столицах, которые будут принимать футбол.