Португалия разгромила Венгрию, Криштиану Роналду сделал дубль

Сборная Португалии нанесла крупное поражение команде Венгрии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 3:0. Дубль в этой встрече оформил лидер хозяев Криштиану Роналду. Еще один гол - на счету Андре Силвы.

Португальцы набрали 12 очков и сократили отставание от лидирующей Швейцарии до трех баллов.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Португалия – Венгрия – 3:0 (2:0)

Голы: Андре Силва, 32 (1:0). Криштиану Роналду, 36 (2:0). Криштиану Роналду, 65 (3:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Жоау Мариу (Жоау Моутинью, 83), Андре Гомиш (Пиззи, 86), Виллиам Карвалью, Криштиану Роналду, Куарежма, Андре Силва (Бернарду Силва, 67).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Корхут, Винисиус, Ланг (Ловренчич, 46), Беше, Геро (Пинтер, 85), Джуджак, Дьюрчо (Кальмар, 69), Надь, Солои.

Предупреждения: Джуджак, 61. Геро, 76. Кадар, 83.

Судья: Марчиняк (Польша).

25 марта. Лиссабон. Стадион "Estadio da Luz".