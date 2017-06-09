Португалия разгромила Латвию, а Венгрия проиграла Андорре

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 в группе В сборная Португалии обыграла Латвию со счетом 3:0 и осталась на втором месте. Стопроцентный результат в группе у Швейцарии, которая выиграла шестой матч из шести, одолев Фарерские острова (2:0). В параллельном матче сборная Андорры обыграла Венгрию (1:0) и обошла Латвию, оставив ее на последнем месте в группе.

Напомним, что после этого матча португальская команда отправится в Россию на Кубок конфедераций-2017. Ее соперниками в групповом турнире станут Россия, Мексика и Новая Зеландия.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа B

Латвия - Португалия - 0:3 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 41 (0:1). Криштиану Роналду, 63 (0:2). Андре Силва, 67 (0:3).

Латвия: Ванин, Ягодинский, Горкшс, Колесов, Максименко, Клюшкин (Индранс, 62), Лайзанс, Казачок (Варданян, 72), Шабала, Соловьев, Д.Икауниекс (Ракелс, 68).

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш (Семеду, 71), Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Жоау Моутинью, Андре Гомиш, Мартинш (Куарежма, 57), Андре Силва (Нани, 80), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Клюшкин, 38. Мартинш, 55. Лайзанс, 75. Куарежма, 90+3.

Судья: Ковач (Румыния).

Андорра - Венгрия - 1:0 (1:0)

Гол: Ребес, 26.

Андорра: Гомес, Рубио, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Пуйоль (Айяла, 88), Ребес, Алаэс (Манейро, 68), Клементе (Риера, 83), Мартинес.

Венгрия: Гулачи, Винисиус, Ланг (Балог, 56), Беше, Тот, Джуджак, Штибер (Д. Надь, 21), Дьюрчо (Шоллои, 71), А. Надь, Кляйнхайслер, Эппель.

Предупреждения: Алаэс, 28. Пуйоль, 29. Сан Николас, 37. Беше, 45+1. Рубио, 60.

Судья: Калогеропулос (Греция).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии