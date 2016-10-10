Португалия разгромила Фарерские острова, Швейцария обыграла Андорру

В матче группы B отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Португалии в гостях разгромила Фарерские острова – 6:0. Хет-трик в составе чемпионов Европы оформил нападающий Андре Силва, по голу забили форвард Криштиану Роналду, полузащитник Жоау Моутинью и защитник Жоау Канселу.

В параллельной встрече этой же группы Швейцария в гостях обыграла Андорру - 2:1. На голы защитника Фабиана Шера и нападающего Адмира Мехмеди андоррцы ответили точным ударом Александре Мартинеса.

В третьей игре группы Венгрия так же в гостях обыграла Латвию - 2:0. Голами отметились форварды Адам Дьюрчо и Адам Солои.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Фарерские острова - Португалия - 0:6 (0:3)

Голы: Андре Силва, 12 (0:1). Андре Силва, 22 (0:2). Андре Силва, 37 (0:3). Криштиану Роналду, 65 (0:4). Жоау Моутинью, 90+1 (0:5). Жоау Канселу, 90+3 (0:6).

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен (Й.Давидсен, 72), В.Давидсен, Наттестад, Хансен, Беньяминсен, Ватхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен (Бартальстову, 79), Эдмундссон, Серенсен (Йоенсен, 66).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Антунеш, Жозе Фонти, Жоау Канселу, Жоау Мариу (Жоау Моутинью, 81), Андре Гомиш, Виллиам Карвалью, Криштиану Роналду, Куарежма (Мартинш, 67), Андре Силва (Эдер, 79).

Предупреждения: Жозе Фонти, 39. Грегерсен, 59. Пепе, 60.

Судья: Мажейка (Литва).

10 октября. Торсхавн. Стадион Torsvollur.

Андорра - Швейцария - 1:2 (0:1)

Голы: Шер, 19 - с пенальти (0:1). Мехмеди, 77 (0:2). А.Мартинес, 90+1 (1:2).

Андорра: Гомес, Рубио, Лима, Валес, В.Родригес, Сан Николас, Лловера, Виейра (К.Мартинес, 80), Пуйоль (Риера, 84), Гарсиа, Клементе (А.Мартинес, 73).

Швейцария: Бюрки, Клозе (Эльведи, 46), Р.Родригес, Шер, Ланг, Фернандеш (Закария, 66), Шачири (Штокер, 80), Джака, Мехмеди, Сеферович, Эмболо.

Предупреждения: Лима, 19. Рубио, 45+1. Шер, 50. Валес, 50. Ланг, 90+3.

Судья: Битон (Шотландия).

10 октября. Андорра-ла-Велья. Стадион Estadi Nacional.

Латвия - Венгрия - 0:2 (0:1)

Голы: Дьюрчо, 10 (0:1). Солои, 77 (0:2).

Латвия: Ванин, Горкшс, Максименко, Габов, Ягодинский, Вишняков (Зюзин, 57), Тарасов, Лайзанс (Карашаускс, 77), Клюшкин (Икауниекс, 68), Шабала, Икаунэкс.

Венгрия: Гулачи, Кадар, Корхут, Гузмич, Беше, Джуджак, Дьюрчо, Надь, Геро (Вида, 83), Солои, Николич (Кляйнхайслер, 46).

Предупреждения: Кадар, 15. Икаунэкс, 34. Шабала, 72. Зюзин, 81. Карашаускс, 90+3.

Судья: Гиль (Польша).

10 октября. Рига. Стадион "Skonto".