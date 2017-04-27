Помощниками Адвоката в сборной Голландии станут Гуллит и Грим

Голландские СМИ подтвердили информацию о том, что главным тренером сборной Голландии станет Дик Адвокат, который сейчас возглавляет "Фенербахче". Его помощниками станут экс-футболисты Руд Гуллит и Фред Грим. Последний является исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Данни Блинда.

Напомним, контракт Адвоката со стамбульским клубом истекает 31 мая. В Голландии хотят, чтобы специалист готовил команду уже к товарищеским матчам против Марокко (31 мая) и Кот-д'Ивуара (4 июня), а также встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Люксембургом (9 июня).