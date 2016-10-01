16:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Полтавченко гарантировал: стадион "Санкт-Петербург" успеют достроить в срок

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал ситуацию со строительством стадиона "Санкт-Петербург" рабочей. Арена, сменившая в этом году генподрядчика, должна быть готова к декабрю этого года. На ней пройдут игры Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. 

- Ситуация рабочая, к соревнованиям точно успеем, - цитирует ria.ru Полтавченко. 

Арена должна принять три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Также на ней пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая поединок сборной России, встреча 1/8 финала чемпионата мира, полуфинал и матч за третье место.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20161001/1478287266.html

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