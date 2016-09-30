Польша отказалась от проведения матча Украина – Косово в Кракове

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Косова, который должен был пройти в польском городе Краков, отменен. Сообщается, что это решение польских властей. Новым вариантом, который рассматривается в качестве места встречи, является Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 2+2.

Согласно предписанию МИД Украины, матч должен быть проведен на нейтральном поле, потому что Украина не признала независимость Косово.