22:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Польша отказалась от проведения матча Украина – Косово в Кракове

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Матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Косова, который должен был пройти в польском городе Краков, отменен. Сообщается, что это решение польских властей. Новым вариантом, который рассматривается в качестве места встречи, является Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 2+2.

Согласно предписанию МИД Украины, матч должен быть проведен на нейтральном поле, потому что Украина не признала независимость Косово.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3669393

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