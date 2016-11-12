09:52 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Полиция Албании усилила меры безопасности перед матчем с Израилем

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Полиция Албании существенно усилила меры безопасности в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между албанцами и Израилем, сообщает AP. Встреча должна была состояться в Шкодере, но была перенесена в пригород Тираны из-за террористической угрозы. Ранее правоохранительные органы арестовали 15 человек, которых подозревали в подготовке теракта во время матча.

На игре будет присутствовать около 2000 полицейских, что существенно больше, чем на других матча. Фанатов будут тщательно осматривать на стадионе, водителям советуют изменить маршруты, потому что движение в районе арены будет ограничено. Игра состоится сегодня, начало - в 22.45 по московскомау времени.

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