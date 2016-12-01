Полицейских на время ЧМ-2018 в Екатеринбурге могут заселить в студенческие общежития

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предположил, что полицейские, командированные в Екатеринбург на матчи ЧМ-2018 могут заселиться в студенческие общежития. Для этого сессия в ряде вузов может наступить на несколько недель раньше.

– Мы в любом случае с советом ректоров и нашими руководителями образовательных организаций проработаем этот вопрос, – цитирует ura.ru Биктуганова. – Я не знаю, какое количество необходимо мест, какие условия должны быть, поэтому, исходя из того, что будет представлено, мы сделаем анализ и постараемся найти возможность.

В ГУ МВД России по Свердловской области не смогли дать однозначного ответа на этот вопрос.

– Мы прокомментируем это непосредственно перед началом события, о котором идет речь, а не за столь продолжительный период времени, – пояснил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

– Вуз не уведомляли о таких планах. Думаю, это всего лишь одна из идей. Ранее мы не переносили сроки сессий под влиянием внешних факторов, – заявил пресс-секретарь Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.