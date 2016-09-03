Поле стадиона в Петербурге в октябре передадут в управление "Зениту"

Поле строящегося стадиона в Санкт-Петербурге будет полностью готово к концу сентября и передано специалистам "Зенита". Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин. Ранее министр спорта Виталий Мутко сообщил, что ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге кардинально изменилась и находится под полным контролем.
- Наша задача до конца сентября закатить выкатное поле в чашу стадиона, - цитирует ТАСС Албина. - Самое главное, изюминкой любого стадиона является его поле. Оно в хорошем состоянии, сопровождает нашу работу по полю "Зенит", в октябре планируем передать его под управление клубу.
Веефника
баламошка, ты думал, что изюминкой любого батона является батон. И думай так дальше. Будешь оригинальным. А за страну думать тебе не нужно. Вредно. И для тебя и для страны. В 2017 можешь отметить 4 Новых года, законом это не запрещено. С чем тебя и поздравляю!
15:35
баламошка
"изюминкой любого стадиона является его поле". А я думал, что изюминкой любого стадиона является стадион. К декабрю увидим поле вокруг которого будет забор из колышек. Интересно как праздновать страна будет. В честь этого грандиозного воровства вся страна как минимум месяц должна отдыхать. В 2017 году должно быть 4 Новых года.
14:54