Поле стадиона в Петербурге в октябре передадут в управление "Зениту"

Поле строящегося стадиона в Санкт-Петербурге будет полностью готово к концу сентября и передано специалистам "Зенита". Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин. Ранее министр спорта Виталий Мутко сообщил, что ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге кардинально изменилась и находится под полным контролем.

- Наша задача до конца сентября закатить выкатное поле в чашу стадиона, - цитирует ТАСС Албина. - Самое главное, изюминкой любого стадиона является его поле. Оно в хорошем состоянии, сопровождает нашу работу по полю "Зенит", в октябре планируем передать его под управление клубу.