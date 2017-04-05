18:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Поле стадиона ЧМ-2018 в Самаре начнут устраивать в июне

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Поле "Самара Арены" в преддверии ЧМ-2018 начнут обустраивать в июне, сообщает samru.ru. По информации пресс-службы администрации региона, к маю будет ликвидировано отставание в строительстве. В январе этого года на стройке был открыт третий поток по монтажу металлоконструкций. Осуществляя монтаж в трех направлениях, краны двигаются навстречу друг другу. Из 96 монтажных блоков кровли стадиона установлены уже 48 блоков.

"Стройка вошла в заданный график с небольшим отставанием по металлоконструкциям. Но производственные и технологические процессы построены сегодня таким образом, чтобы к маю отставание было ликвидировано. В июне, согласно графику, специалисты приступят к устройству футбольного поля", - говорится в сообщении пресс-службы. 

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/97916.html

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Материалы других СМИ
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