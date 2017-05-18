Поле на "Ростов Арене" готово на треть. ФУТБОЛ - Чемпионат мира - ЧМ-2018. СПОРТ-ЭКСПРЕСС. ЧМ-2018
16:11 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Поле на "Ростов Арене" готово на треть

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На стадионе чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону завершена укладка щебеночного основания футбольного поля, сообщает championat-rostov.ru. Стартовали работы по устройству дренажной системы и системы орошения. По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, на данный момент поле готово на треть. После того как появятся дренаж и система орошения, специалисты приступят к укладке газона.

На поле планируется укладывать не рулонный газон, а высадить настоящую траву. На засев, который начнется в июне, уйдет около 400 кг семян. 

- На стройплощадке будущего стадиона полностью завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли, - отметил Сидаш. - С опережением сроков выводятся конструкции трибун, внутри здания уже идет монтаж подвесных потолков, укладывается керамическая плитка, идет монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков.

"Ростов-Арена" примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://championat-rostov.ru/news/view/6921/

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