Поле на "Ростов Арене" готово на треть

На стадионе чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону завершена укладка щебеночного основания футбольного поля, сообщает championat-rostov.ru. Стартовали работы по устройству дренажной системы и системы орошения. По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, на данный момент поле готово на треть. После того как появятся дренаж и система орошения, специалисты приступят к укладке газона.

На поле планируется укладывать не рулонный газон, а высадить настоящую траву. На засев, который начнется в июне, уйдет около 400 кг семян.

- На стройплощадке будущего стадиона полностью завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли, - отметил Сидаш. - С опережением сроков выводятся конструкции трибун, внутри здания уже идет монтаж подвесных потолков, укладывается керамическая плитка, идет монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков.

"Ростов-Арена" примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала чемпионата мира-2018.