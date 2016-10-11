08:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Поль Погба: "Я еще молод, а люди часто об этом забывают"

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Полузащитник сборной Франции Поль Погба подчеркнул, что старается совершенствоваться в каждом матче. В последней игре отборочного турнира ЧМ-2018 с Голландией (1:0) хавбек забил победный мяч.

– Когда команда играет хорошо, я тоже показываю лучший футбол, – цитирует Le Figaro Погба. – Если бы мы сыграли неважно, про мою игру сказали бы, что она плохая. Критика в мой адрес далеко не всегда приятна и адекватна. Я пытаюсь создавать остроту, показывать дриблинг. Иногда ошибаюсь. Но я учусь. Я еще молод, а люди часто об этом забывают.

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