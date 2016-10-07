Покер Роналду принес победу Португалии над Андоррой, Фарерские острова обыграли Латвию

Сборная Португалии разгромила Андорру в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра завершилась со счетом 6:0. Четырьмя голами в составе португальской команды отметился Криштиану Роналду. В двух других матчах группы В Швейцария обыграла Венгрию со счетом 3:2, а Фарерские острова обыграли Латвию – 2:0. Сборная Фарерских островов вышла на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа В

Португалия – Андорра – 6:0 (3:0)

Голы: Криштиану Роналду, 2 (1:0). Криштиану Роналду, 4 (2:0). Жоау Канселу, 44 (3:0). Криштиану Роналду, 47 (4:0). Криштиану Роналду, 68 (5:0). Андре Силва, 86 (6:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Мартинш, 72), Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру (Антунеш, 52), Жоау Канселу, Жоау Моутинью, Андре Гомиш (Жоау Мариу, 66), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Куарежма, Андре Силва.

Андорра: Гомес, Рубио, Лима, Валес, Родригес, Гарсиа (Сан Николас, 49), Лловера, Виейра, Мартинес (Морейра, 76), Ребес, Алаэс (Пуйоль, 73).

Предупреждения: Родригес, 28. Пепе, 35. Рубио, 53. Лима, 85.

Удаления: Рубио (Андорра), 62. Ребес (Андорра), 71.

Судья: Драхта (Австрия).

07 октября. Авейру. Стадион "Municipal de Aiveiro".

Латвия – Фарерские острова – 0:2 (0:1)

Голы: Наттестад, 19 (0:1). Эдмундссон, 70 (0:2).

Латвия: Ванин, Горкшс, Максименко, Габов, Ягодинский, Вишняков, Лайзанс, Клюшкин (Зюзин, 72), Лукьянов (Икаунэкс, 77), Шабала, Гутковский (Карлсонс, 64).

Фарерские острова: Нильсен, Нес, Грегерсен, Йоенсен (Серенсен, 73), Давидсен, Наттестад, Беньяминсен, Ватхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен (Юстинуссен, 88), Эдмундссон (Клеттскар, 90+2).

Предупреждения: Ягодинский, 25. Максименко, 75. Эдмундссон, 75.

Судья: Бойко (Украина).

07 октября. Рига. Стадион "Skonto".

Венгрия – Швейцария – 2:3 (0:0)

Голы: Сеферович, 51 (0:1). Солои, 53 (1:1). Родригес, 67 (1:2). Солои, 71 (2:2). Штокер, 90 (2:3).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Гузмич, Ланг, Фиола, Джуджак, Штибер, Надь, Кляйнхайслер (Немет, 76), Геро, Солои (Николич, 87).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Эльведи, Бехрами, Джемаили, Шачири (Фернандеш, 81), Мехмеди (Штокер, 88), Сеферович (Дердийок, 72), Эмболо.

Предупреждения: Джемаили, 80. Бехрами, 90+2.

Судья: Кайперс (Голландия).

07 октября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".