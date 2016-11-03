Погба, Жиру и Гризманн вызваны в сборную Франции на матчи со Швецией и Кот-Д'Ивуаром

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Швеции (11 ноября, Париж) и товарищескую встречу с Кот-д'Ивуаром (15 ноября, Ланс). В список включены 23 игрока:

вратари Ареола ("ПСЖ"), Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Манданда ("Кристал Пэлас", Англия),

защитники Коршья ("Лилль"), Динь, Юмтити (оба – "Барселона", Испания), Косьельни ("Арсенал", Англия), Кюрзава ("ПСЖ"), Рами ("Севилья", Испания), Сидибе ("Монако"), Варан ("Реал", Испания),

полузащитники Канте ("Челси", Англия), Матюиди, Рабьо (оба – "ПСЖ"), Пайет ("Вест Хэм", Англия), Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия),

нападающие Коман ("Бавария", Германия), Дембеле ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Фекир ("Лион"), Жиру ("Арсенал", Англия), Гамейро, Гризманн (оба – "Атлетико", Испания).