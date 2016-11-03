Погба, Жиру и Гризманн вызваны в сборную Франции на матчи со Швецией и Кот-Д'Ивуаром

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Швеции (11 ноября, Париж) и товарищескую встречу с Кот-д'Ивуаром (15 ноября, Ланс). В список включены 23 игрока:
вратари Ареола ("ПСЖ"), Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Манданда ("Кристал Пэлас", Англия),
защитники Коршья ("Лилль"), Динь, Юмтити (оба – "Барселона", Испания), Косьельни ("Арсенал", Англия), Кюрзава ("ПСЖ"), Рами ("Севилья", Испания), Сидибе ("Монако"), Варан ("Реал", Испания),
полузащитники Канте ("Челси", Англия), Матюиди, Рабьо (оба – "ПСЖ"), Пайет ("Вест Хэм", Англия), Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия),
нападающие Коман ("Бавария", Германия), Дембеле ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Фекир ("Лион"), Жиру ("Арсенал", Англия), Гамейро, Гризманн (оба – "Атлетико", Испания).
- Дидье Дешам
- Стив Манданда
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Кот-д`Ивуара (футбол)
- Кевин Гамейро
- Лоран Косьельни
- Адиль Рами
- Юго Ллорис
- Рафаэль Варан
- Поль Погба
- Себастьян Коршья
- Кингсли Коман
- Антуан Гризманн
- Люка Динь
- Оливье Жиру
- Блез Матюиди
- Мусса Сиссоко
- Димитри Пайет
- Н`Голо Канте
- Самюэль Юмтити
- Усман Дембеле
- Альфонс Ареола