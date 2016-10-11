13:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Погба отметил победу над Голландией танцем на парковке

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Полузащитник сборной Франции Поль Погба на стоянке отпраздновал победу над Голландией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. После игры, в которой полузащитник "Манчестер Юнайтед" отметился голом, он встретился с друзьями на парковке у стадиона. Сцена приветствия была снята голландским журналистом. Один из друзей Погба включил музыку и исполнил с игроком танец.

Напомним, после этой победы Франция набрала семь очков в трех матчах и делит первое место в группе А со Швецией.

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