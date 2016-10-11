Погба отметил победу над Голландией танцем на парковке

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на стоянке отпраздновал победу над Голландией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. После игры, в которой полузащитник "Манчестер Юнайтед" отметился голом, он встретился с друзьями на парковке у стадиона. Сцена приветствия была снята голландским журналистом. Один из друзей Погба включил музыку и исполнил с игроком танец.

Напомним, после этой победы Франция набрала семь очков в трех матчах и делит первое место в группе А со Швецией.