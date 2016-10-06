Поезда для перевозки болельщиков ЧМ-2018 совершат более 600 рейсов

Поезда для перевозки болельщиков чемпионата мира-2018 совершат в общей сложности около 640 рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РФ. По словам гендиректора АНО "Транспортная дирекция ЧМ-2018 в РФ" Терентия Мещерякова, 75 процентов болельщиков будут гражданами России, остальные 25 - иностранцами, в основном из Германии и Португалии.

На данный момент идет разработка стратегии транспортного обеспечения и объединенный транспортный план. Как сообщалось ранее, для держателей билетов на матчи ЧМ-2018 будет предоставлен бесплатный железнодорожный проезд между городами-участниками турнира. Финансирование планируется из средств федерального бюджета. В сфере ответственности регионов - организация бесплатного проезда в метрополитене, в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом в пригородном и городском сообщениях.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.