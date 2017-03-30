18:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Подрядчик "Самара Арены" потребовал снова увеличить ее стоимость

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Смета строящегося в Самаре стадиона к чемпионату мира-2018 в ближайшее время может быть увеличена на 1,7 миллиарда рублей, информирует "Самарское обозрение". Весной 2016 года генподрядчик потребовал увеличить сумму контракта почти вдвое – до 28 миллиардов рублей. Это спровоцировало конфликт с областным правительством. Именно тогда компанию едва не отстранили от работ, решив выбрать на площадку местного подрядчика. Однако затем стройка продолжилась, а сумму строительства увеличили до 18,9 миллиарда рублей.

Теперь "ПСО "Казань" снова попросило добавить денег на работы. По информации источника, речь идет о 1,7 миллиарда рублей. При этом рост стоимости происходит одновременно с упрощением начального проекта стадиона.

Дополнительная информация

http://63media.ru/press/30.03.2017/220056/

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