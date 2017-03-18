Подольски вызван в сборную Германии для прощального матча

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил заявку команды на товарищеский матч против Англии (22 марта) и встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Азербайджаном (26 марта). Отметим, что приглашение получил нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски, который после игры с англичанами завершит карьеру в "бундестим". Дебютировать за немецкую национальную команду может форвард "Лейпцига" Тимо Вернер.
Матч в Дортмунде станет для 31-летнего Подольски 130-м в составе сборной. За свою карьеру в "бундестим" он забил 48 голов, став с командой чемпионом мира-2014. Напомним, ранее форвард объявил, что летом перейдет в клуб из Японии.
Полностью немецкая заявка, опубликованная на сайте DFB, выглядит следующим образом:
Вратари Лено ("Байер"), Нойер ("Бавария"), тер Штеген ("Барселона", Испания);
защитники Хектор ("Кельн"), Хеведес ("Шальке"), Хуммельс, Киммих (оба – "Бавария"), Руди, Зюле (оба – "Хоффенхайм"), Мустафи ("Арсенал", Англия), Рюдигер ("Рома", Италия);
полузащитники Брандт ("Байер"), Вайгль ("Боруссия" Д), Джан ("Ливерпуль", Англия), Хедира ("Ювентус", Италия), Дракслер ("ПСЖ", Германия), Кроос ("Реал", Испания), Езил ("Арсенал", Англия);
нападающие: Мюллер ("Бавария"), Сане ("Манчестер Сити", Англия), Вернер ("Лейпциг"), Шюррле ("Боруссия" Д), Подольски ("Галатасарай", Турция), Гомес ("Вольфсбург").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Сити
- Рома
- Шальке
- Месут Езил
- Арсенал Л
- Ливерпуль
- Бавария
- Сборная Германии (Футбол)
- Хоффенхайм
- Йоахим Лев
- Томас Мюллер (футбол)
- Лукас Подольски
- Сами Хедира
- Тони Кроос
- Марио Гомес
- Сборная Англии (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Кельн
- Сборная Азербайджана
- Байер
- Мануэль Нойер
- Вольфсбург
- Галатасарай (Футбол)
- Лейпциг (футбол)
- Матс Хуммельс
- Бенедикт Хеведес
- Андре Шюррле
- Марк-Андре тер Штеген
- Юлиан Дракслер
- Шкодран Мустафи
- Антонио Рюдигер
- Себастьян Руди
- Йонас Хектор
- Эмре Джан (футбол)
- Бернд Лено
- Лерой Сане
- Юлиан Брандт
- Юлиан Вайгль
- Джошуа Киммих
- Тимо Вернер
Джин_SM(v3)
Красиво делают!
12:49