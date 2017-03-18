Подольски вызван в сборную Германии для прощального матча

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил заявку команды на товарищеский матч против Англии (22 марта) и встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Азербайджаном (26 марта). Отметим, что приглашение получил нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски, который после игры с англичанами завершит карьеру в "бундестим". Дебютировать за немецкую национальную команду может форвард "Лейпцига" Тимо Вернер.

Матч в Дортмунде станет для 31-летнего Подольски 130-м в составе сборной. За свою карьеру в "бундестим" он забил 48 голов, став с командой чемпионом мира-2014. Напомним, ранее форвард объявил, что летом перейдет в клуб из Японии.

Полностью немецкая заявка, опубликованная на сайте DFB, выглядит следующим образом:

Вратари Лено ("Байер"), Нойер ("Бавария"), тер Штеген ("Барселона", Испания);

защитники Хектор ("Кельн"), Хеведес ("Шальке"), Хуммельс, Киммих (оба – "Бавария"), Руди, Зюле (оба – "Хоффенхайм"), Мустафи ("Арсенал", Англия), Рюдигер ("Рома", Италия);

полузащитники Брандт ("Байер"), Вайгль ("Боруссия" Д), Джан ("Ливерпуль", Англия), Хедира ("Ювентус", Италия), Дракслер ("ПСЖ", Германия), Кроос ("Реал", Испания), Езил ("Арсенал", Англия);

нападающие: Мюллер ("Бавария"), Сане ("Манчестер Сити", Англия), Вернер ("Лейпциг"), Шюррле ("Боруссия" Д), Подольски ("Галатасарай", Турция), Гомес ("Вольфсбург").