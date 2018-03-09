Подмосковье потратит на мероприятия к ЧМ-2018 3,9 миллиарда рублей

Подмосковье проведет 383 мероприятия на общую сумму более 3,9 миллиарда рублей в рамках подготовки региона к чемпионату мира 20018 года. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

- По результатам исследования составлена дорожная карта с конкретными мероприятиями по подготовке Московской области к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Терюшкова. - Дорожная карта содержит 383 мероприятия на сумму более 3,9 миллиарда рублей. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу мы готовим 17 площадок, никаких отставаний нет. У нас будут жить топ-команды, так как в Москве будут проходить финал и полуфинал турнира.