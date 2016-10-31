Подмосковье дополнительно благоустроят к ЧМ-2018

В 11 регионах Подмосковья будет проведено дополнительное благоустройство к чемпионату мира-2018, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу зампреда областного правительства Дмитрия Пестова. Затронуты будут районы, в которых разместятся команды-участники турнира и объекты инфраструктуры: Дмитровский, Истринский, Красногорский, Наро-Фоминский, Раменский и Солнечногорский муниципальные районы, городские округи Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Лобня и Химки.

В настоящее время проводится осмотр парков, бульваров, скверов, площадей, набережных, фасадов, детских и спортивных площадок, памятников, фонтанов, ограждений и других объектов.

В муниципалитетах уже разработаны "дорожные карты" по дополнительному благоустройству территорий, сносу "ракушек", временных торговых павильонов и других несанкционированных построек, ремонту фасадов многоквартирных домов, приведению в нормативное состояние дорог, тротуаров, бульваров и скверов.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.