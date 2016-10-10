19:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Подготовка тренировочной площадки ЧМ-2018 в Ленинградской области обойдется в 202 миллиона

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Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил аукцион на строительство тренировочной площадки чемпионата мира-2018 в поселке Рощино, сообщает ktostroit.ru. Данные работы оценены в 202 миллиона 543 тысячи 357,25 рубля. Ремонтные работы должны быть завершены до 1 марта 2018 года, но футбольное поле должно быть готово уже к 1 сентября 2017 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 октября, победитель определится 31 октября.

В общей сложности в России будут подготовлены 64 тренировочные площадки для участников ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://ktostroit.ru/news/261566/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

И это только начальные цифры.

19:54

механик39

Подозрительно дешево или это стартовая цена ?

19:53

баламошка

"Данные работы оценены в 202 миллиона 543 тысячи 357,25 рубля".---------Бугагага))) Так же метко рассчитали как и стоимость Распил-арены? Тоже стоимость потом в 7 раз увеличите?

19:48

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