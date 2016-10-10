Подготовка тренировочной площадки ЧМ-2018 в Ленинградской области обойдется в 202 миллиона

Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил аукцион на строительство тренировочной площадки чемпионата мира-2018 в поселке Рощино, сообщает ktostroit.ru. Данные работы оценены в 202 миллиона 543 тысячи 357,25 рубля. Ремонтные работы должны быть завершены до 1 марта 2018 года, но футбольное поле должно быть готово уже к 1 сентября 2017 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 октября, победитель определится 31 октября.

В общей сложности в России будут подготовлены 64 тренировочные площадки для участников ЧМ-2018.