Подготовка к ЧМ-2018 обойдется Нижегородской области в 71 миллиард рублей

На подготовку к чемпионату мира-2018 в Нижегородской области будет потрачен 71 миллиард рублей, сообщает vgoroden.ru. 35 миллиардов выделены из федерального бюджета, 11 - из регионального, 9 - из муниципального. Остальные средства являются частными вложениями.

- До турнира остался год и шесть дней – сейчас мы на финишной прямой, – подчеркнул губернатор области Валерий Шанцев. – В первые пять месяцев 2018 года необходимо провести все пуско-наладочные, эксплуатационные работы, тестовые мероприятия, чтобы мундиаль в России запомнили все как лучший чемпионат в истории.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.