Писарева, Бородюка и Карпина сватают на пост главного тренера сборной Белоруссии

Три россиянина - Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин - являются претентами на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщает "Прессбол" со ссылкой на эфир канала "Беларусь 5". Предыдущим наставником команды был Александр Хацкевич, но он был отправлен в отставку в декабре 2016 года. Белорусы занимают четвертое место в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2018 в группе E. Их отставание от идущей второй Голландии составляет 1 очко.

Писарев с 2010 по 2015 и в 2016 году возглавлял молодежную сборную России, но в январе покинул ее, а также оставил пост спортивного директора РФС.

Бородюк начал тренерскую карьеру ассистентом Александра Тарханова в "Крыльях Советов", а с 2002 по 2012 год входил в штаб сборной России и успел поработать с Валерием Газзаевым, Юрием Семиным, Гусом Хиддинком и Диком Адвокатом, а два товарищеских матча провел на правах исполняющего обязанности наставника национальной команды. В сезоне-2013/14 возглавлял "Торпедо", с которым вышел в премьер-лигу. Последним местом работы Бородюка был "Кайрат", в котором он продержался чуть больше трех месяцев - с конца декабря 2015 года по начало апреля 2016 года.

Карпин с 2009 по 2014 год с перерывом возглавлял "Спартак", с которым дважды стал серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2014/15 работал в "Мальорке" в испанской сегунде, а в следующем сезоне трудился в армавирском "Торпедо" в ФНЛ.